Деревня Аносино, Московская область, , 16:31 — REGNUM Во вторник, 28 января в Корпоративном университете Сбербанка в рамках олимпиады «Я — профессионал» стартовала зимняя экономическая школа Сбербанка и НИУ ВШЭ. Ее участниками стали 132 студента из 37 регионов и 58 вузов. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Герман Греф на открытии школы © Пресс-служба Олимпиады «Я — профессионал»

С 28 по 30 января Сбербанк и НИУ ВШЭ в третий раз проведут одну из самых востребованных зимних школ: в этом сезоне участники олимпиады подали на нее 759 заявок, из которых организаторы отобрали менее 20%. Молодые люди смогут узнать об актуальных вызовах отрасли, познакомиться с единомышленниками со всей страны и пообщаться с опытными специалистами-практиками.

С приветственным словом на открытии школы выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф: «Мы рады видеть среди сотрудников Сбербанка дипломантов олимпиады «Я — профессионал» не из-за того, что они уже достигли впечатляющих результатов и показали свои знания на самих соревнованиях, а потому, что они готовы быстро адаптироваться к новым трендам и изменениям в экономической сфере. Что касается зимней школы, то мы строили кампус Корпоративного университета Сбербанка, чтобы улучшить знания наших сотрудников, вдохновить и мотивировать их. Поэтому надеюсь, что вы лично сможете в этом убедиться, находясь здесь».

«Сбербанк уже третий год является одним из ключевых партнеров олимпиады «Я — профессионал» и вместе с НИУ ВШЭ проводит одну из самых ярких школ проекта. Ребята, которые приехали из 37 регионов и оказались здесь, могут своими глазами увидеть, как работает Сбербанк, познакомиться с его корпоративной культурой и, конечно же, с руководителями. Это возможность посмотреть за горизонт, расширить свое представление о том, куда движется отрасль, и найти для себя нишу, которую можно занять, — отметила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара, — Зимние школы — это вишенка на торте. Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают гигантский опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ — первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у студентов на школе, будут работать на них самих и в дальнейшем».

Эксперты Сбербанка обсудят с финалистами новые бизнес-модели и технологические тренды, специалисты НИУ ВШЭ расскажут об адаптация российских фирм к цифровой трансформации. Спикеры школы проведут для участников бизнес-симуляцию и дебаты с профессиональным жюри, а также презентуют программы Сбербанка для студентов.

«Олимпиада ежегодно привлекает огромное количество целеустремленных и инициативных молодых людей. Высокий конкурс на зимнюю школу Сбербанка — более 5 человек на место — говорит о том, что интерес студентов к экономическим специальностям только растет. Об этом свидетельствует и количество регистраций на олимпиаду по направлению «Экономика»: побороться за призовые места в этом году решили 23 259 человек. Главное отличие олимпиады от других студенческих конкурсов в том, что задания, которые проходят ребята, создаются не только в вузах, но и на предприятиях, в реальном секторе экономики. Поэтому студенты решают кейсы, с которыми они могут столкнутся в своей будущей трудовой деятельности», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Также Антон Сериков отметил, что у участников зимней школы есть отличный шанс получить стажировку уже сейчас: «У нас есть истории, когда ребята сами подходили к спикерам зимних школ с вопросами, своей заинтересованностью привлекали к себе внимание и попадали на стажировки, а затем и получали предложения о трудоустройстве».

«Зимняя школа — это прекрасная возможность для нас, как для работодателей, показать студентам весь спектр того, что мы можем им дать, и чего стоит ожидать сотрудникам от современных организаций. Мы пригласили большое количество спикеров, которые являются профессионалами в своей области, чтобы ребята могли узнать те полезные советы/лайфхаки, которые помогут им в становлении на профессиональном пути: это и мастер-классы от топ-менеджеров ведущих компаний, и лекции экспертов Сбербанка. Но, главное, мы даем ребятам возможность пообщаться с реальным работодателем и попробовать себя с нами в качестве потенциальных сотрудников: мы уже брали участников прошлых зимних школ на стажировку и планируем продолжить эту практику», — отметила ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерия Заболотная.

После завершения церемонии открытия руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара выступила с лекцией «Вперед в будущее. Прийти на работу пораньше. На 10 лет раньше».

В следующие три дня на зимней школе планируются лекции и мастер-классы с участием ректора Корпоративного университета Сбербанка Валерии Заболотной, руководителя Школы финансов Корпоративного университета Сбербанка Ольги Щербаковой, президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, управляющего директора дирекции по развитию экосистемы SberX Евгении Роньжиной и других экспертов.

Как ранее сообщало ИА РЕ, зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.

Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.