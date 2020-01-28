Киев, , 16:03 — REGNUM Украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 г.

Соответствующие данные обнародовала Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно источнику, производство стали составило 20,8 млн тонн.

Украина осталась на 13-м месте в списке мировых производителей этой продукции, лидерство в рейтинге с огромным запасом сохранил Китай — 996,3 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что Украина по итогам 2013 года, который стал последним предвоенным для страны, заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив тогда 30,4 млн тонн стали.

Согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в 2019 году упало на 1,8%, особенно падение ощущалось в конце года. В декабре по сравнению с декабрем 2018 г. промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки — на 7,7%.