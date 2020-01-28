Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Завершение всех работ на «Северном потоке — 2» силами российских компаний не приведет к ухудшению качества этих работ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания руководителей Газпрома.

Ранее заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова сообщила, что строительство газопровода будет завершено российской стороной. 94% работ уже выполнены, отметила Бурмистрова.

« Ущерба для качества работ не будет. Газпром привлекал европейские компании-подрядчики в том числе для того, чтобы Европе был еще интереснее этот проект. Но можно справиться и своими силами.

Некоторое время назад Газпром купил судно-трубоукладчик, оно проходило плановый ремонт. Это было второй причиной, по которой привлекали сторонних подрядчиков. Теперь сроки достройки газопровода привязаны к времени возвращения этого судна на Балтику.