Уфа, , 16:04 — REGNUM Подрядчики для ремонта дорог в текущем году определены в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в Уфимской агломерации запланирован ремонт дорог общей протяженностью 70 км на сумму свыше трех млрд руб. Кроме этого будет выполнен ремонт дорог в Стерлитамакской агломерации общей протяженностью свыше 50 км на сумму свыше 600 млн руб.

Ожидается, что в Уфе будет отремонтировано 28 участков улиц, общей протяженностью свыше 20 километров. Помимо этого, дорожники продолжат реконструкцию моста через реку Белая в створе ул. Воровского. Кроме этого продолжатся ремонтные работы на ул. Комсомольская и 8 Марта.

По словам чиновников, в текущем году планируется монтаж автоматизированных систем управления дорожным движением и пешеходных ограждений длиной 1200 метров, а также установка новых светофоров.

В Стерлитамаке планируют отремонтировать 13 участков автодорог, длиной свыше 15 км. Кроме этого, рабочие установят 11 светофорных объектов и 248 дорожных знаков.

Отмечается, что конкурентные процедуры на выполнение работ в текущем году уже завершены.

Напомним, ремонт дорог в Башкирии осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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