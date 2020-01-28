Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний 2019 года. О этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Специалисты учли «отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания». При этом задержки, произошедшие по метеоусловиям, значения не имели.

Так, в тройку лидеров вошли авиакомпания «Россия» (в группе «Российские авиакомпании — более 500 рейсов в год»), пунктуальность которой оценена в 95%, ЮВТ Аэро с пунктуальностью в 96% в группе «Российские авиакомпании — до 500 рейсов в год») и «Белавиа» с показателем 98% (в группе «Международные авиакомпании»).