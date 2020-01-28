Москва, , 15:54 — REGNUM Лишившись поддержки со стороны экспортеров, конвертировавших валютную выручку для уплаты налогов, рубль дешевеет из-за роста неопределенности на глобальном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«К опасениям касательно распространения коронавируса в Китае добавились уже позабытые страхи: по краткосрочным и долгосрочным американским бумагам вновь наблюдается инверсия доходности, которая, как правило, свидетельствует о скором начале рецессии.

Несмотря на то что экономика США находится в достаточно хорошем состоянии, многие инвесторы восприняли повторение ситуации октября 2019 года как повод закрыть часть позиций по рисковым активам.

Новая инфекция в КНР, падение нефтяных котировок, инверсия доходности — все это способствует бегству капитала из активов развивающихся стран. Дополнительным негативом выступает повышение объема покупок Минфином в рамках бюджетного правила, которые в текущих условиях усиливают отрицательный эффект внешних драйверов.

Долгосрочная картина остается вполне позитивной для рубля: панические настроения могут привести к падению курса до 63,30 руб./доллар, однако, как только ситуация будет взята под контроль следует ожидать возврата котировок к отметкам в 62 руб./доллар.

Экономика России достаточно стабильная, доходность госдолга все еще выше, чем в развитых странах, тогда как страхи инвесторов явно преувеличены», — пояснил эксперт.

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