Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:49 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске подросток-миллионер Александр Матчин воплощает благотворительную акцию помощи бездомным животным. Им он перечислит 20% средств, вырученных от продажи значков, сообщает газета «Красный Север».

Полярный медведь, сова и песец — эти символ Ямала на значках появится в 22 торговых точках шести городов страны. Часть вырученных денег пойдёт в Фонд помощи бездомным животным Ноябрьска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15-летний школьник-миллионер стал в Ноябрьске «человеком года». Подросток зарабатывает на значках. Его продукция заинтересовала уже иностранных заказчиков.

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