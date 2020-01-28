Москва, , 15:48 — REGNUM В России гражданам можно накопить на пенсию. Вопрос в том, удастся ли накопить. На самом деле, все упирается в два фактора — доходность инвестиций и инфляцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя новую систему пенсионных накоплений в России.

«Ключевая ставка Банка России будет и дальше снижаться, а вместе с ней и ставка по депозитам. По доллару ставки очень низки, по евро — отрицательные. Остается рынок акций. Там и дивиденды очень неплохие, для многих фишек 8−10%, и хороший потенциал роста курса.

Однако стоит вспомнить, что российский рынок акций уже три раза за свою историю пережил серьезный обвал: 1998 — дефолт по ГКО, 2008−2009 — кризис Lehman Brothers, 2014 — международные санкции. И нет никаких гарантий, что данная история не повторится в будущем.

К тому же, бумаги с хорошим фундаментальным потенциалом действительно обычно «стреляют», но далеко не всегда. Достаточно вспомнить «Юкос» или обесценение акций «РусГидро». Можно посмотреть на ситуацию с пенсиями в России с другой стороны.

Россия — одна из лидеров по чистым активам на душу населения. Большинство живет не в съемном, не в заемном, а в своем собственном жилье. Это роскошь, которая доступна далеко не всем даже в странах G7. Много стариков, которые сидят на своих квадратных метрах, не получая дохода.

Простейший способ монетизации — совместное проживание. В одной квартире живут, вторую сдают. Аренда удваивает пенсионный доход в большинстве крупных городов.

Можно продумать банковский продукт — кредит на дожитие. Финансовая компания начинает ежемесячные выплаты, гарантированные недвижимостью. Здесь конечно важно не допустить визита к пенсионеру романтиков ножа и топора, связанных с финансовой компанией или ее основными акционерами.

Ну и конечно дауншифтинг, то есть обмен столичных квартир на жилье на юге или, например, в Белоруссии. За московскую «однушку» вполне можно приобрести приличную студию на море, плюс останется еще много денег для депозита», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц.

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