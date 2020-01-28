Кострома, , 15:43 — REGNUM До конца второго квартала 2020 года Кострома получит в свое распоряжение 30 троллейбусов из Москвы, — сообщает K1News.Общественный транспорт Кострома получит рабочий и в хорошем состоянии, — утверждают в Управлении городского пассажирского транспорта города. Эти троллейбусы сейчас работают на улицах столицы, как только их заменят электробусами, машины отправят в регион.

«У них достаточно небольшой пробег, и они будут долго служить», — пояснил заместитель начальника Костромского Управления городского пассажирского транспорта Андрей Елисеев.

Троллейбусный парк Москвы за последние пять лет сократился вдвое. На линии выходят электробусы, а списанные, но вполне рабочие троллейбусы, дарят региональным столицам.

В последний день 2019 года 78 машин были переданы Рязани, Ростов-на-Дону получил 14 единиц подвижного состава, из которых семь вышли на маршруты.