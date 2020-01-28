Барнаул, , 13:58 — REGNUM Компания «Барнаул Моторс», являющаяся в Алтайском крае официальным дилером KIA, утрачивает свой статус с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «КИА Моторс Россия и СНГ».

В сообщении подчёркивается, что «Барнаул Моторс» будет предоставлять услуги сервиса своим клиентам в Барнауле еще три месяца.

По имеющейся информации, на данный момент в Алтайском крае есть ещё один официальный дилер бренда KIA — «Реал Моторс», а также кандидат в официальные дилеры в Алтайском крае — «АлтайЕвроМоторс», которая была утверждена в этом статусе компанией «КИА Моторс Россия и СНГ» в 2019 году. Ожидается, что центр KIA будет запущен на бывшей площадке дилерского центра Audi.

Напомним, на 13 января текущего года в 99 городах РФ работают 197 официальных дилеров марки KIA. В 2019 году российские дилеры южнокорейского бренда продали 225 901 машину, что на 1% меньше результата предшествующего года.

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