Москва, , 13:03 — REGNUM Налоговые поступления в Москве увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, комментируя финансовые результаты 2019 года.

«Налоговые поступления в бюджет Москвы показывают стабильный ежегодный рост на протяжении последних десяти лет. По итогам 2019 года они составили 2,281 трлн рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом», — сказал Ефимов.

По его словам, больше всего за десять лет выросли поступления от специальных налоговых режимов — в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы городского бюджета Москвы в 2019 году составили 2,63 трлн рублей. Налоговые доходы поступили в объёме 2,28 трлн рублей (87% от общего объёма доходов). Прирост налоговых доходов — 11,6% к уровню 2018 года.