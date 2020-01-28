Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Национальный банк Казахстана выпустил в обращение новые монеты с номиналом 200 тенге (33 рубля), сообщили 28 января в пресс-службе финансового регулятора.

Внутренний диск монеты выполнен из никелевой латуни, а внешнее кольцо — из нейзильбера. На оборотной стороне изображен герб Казахстана, а по окружности надпись — QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY.

На внутренней стороне монеты указа номинал — «200» на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями и снизу надпись — TEŃGE. Масса монеты составляет 7,5 грамма, диаметр — 26 мм, толщина — 1,9 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Национальный банк Казахстана объявил открытый конкурс на лучшее изображение монеты, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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