Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM По итогам 2019 года прирост промышленного производства в Нижегородской области составил 4,3%, что выше среднероссийского уровня на 1,9%. По сравнению с собственным показателем предыдущего года регион увеличил рост на 0,6%, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, что в обрабатывающих отраслях рост производства составил 5,2%. В частности, максимальный показатель роста наблюдается в сфере производства изделий из кожи — 33,4%, производство машин и оборудования выросло на 28,5%, прочих транспортных средств — на 26%, изделий из дерева и пробки — на 21,5%, кокса и нефтепродуктов — на 16,4%, электрооборудования — на 14,5%, химических продуктов — на 13,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года экспорт продукции нижегородского агропромышленного комплекса вырос на 12,3% и составил 215,4 млн долларов США.