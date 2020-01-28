Москва, 28 января 2020, 12:50 — REGNUM В России утверждены новый основы государственной политики в космической отрасли. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.
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По словам первого замгендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, главные направления — это развитие орбитальной группировки и доступ в космическое пространство с территории РФ.
Кроме того, будет уделено особое внимание фундаментальным научным исследованиям, помогающим в освоении дальнего космоса.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания космической техники нового поколения, способной обеспечить исследования дальнего космоса.
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