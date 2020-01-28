Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Банк вакансий в Ростовской области насчитывает 43 тыс. предложений. Это следует из оперативной информации «Ситуация на рынке труда» на официальном сайте региональной службы занятости населения, передаёт ИА REGNUM 28 января.

Так, вакансий на Дону насчитывается 43 тыс. 54. По информации ведомства, на учёт встали 16 тыс. 827 безработных граждан (данные на 24 января 2020 года). Уровень безработицы составляет 0,8%.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2019 года в банке вакансий Ростовской области насчитывалось 51 тыс. 48 предложений от работодателей.