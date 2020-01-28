Воронеж, , 12:46 — REGNUM Железнодорожный вокзал «Воронеж-1» — главный вокзал города — будет реконструирован уже в ближайшие годы, инвестиционная заявка направлена в РЖД. Сроки, а также сумма финансирования пока не называются.

Как рассказал «Вести Воронеж» начальник Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Алексей Сухов, для реконструкции здания подготовлено несколько концепций.

«Инвестиционную заявку на реконструкцию мы отправили в головной офис в Москве 10 октября 2019 года. В ближайшие недели она будет утверждена. Но какую сумму нам выделят, пока не знаем. Исходя из этого и выберем одно из разработанных проектных решений», — цитируют «Вести» собеседника.

Отметим, что о планах по реконструкции «Воронеж-1» воронежские СМИ сообщали ещё в 2017 году.

Современное здание центрального железнодорожного вокзала Воронежа было построено в в 1945 году — старое здание вокзала было взорвано во время оккупации города немецко-фашистскими захватчиками.