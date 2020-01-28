Сургут, Югра, , 12:42 — REGNUM В Югре для дольщиков Сургута, чьи дома не сданы в эксплуатацию в срок, снижены кредитные ставки. Таким образом Сбербанк откликнулся на просьбу главы региона Натальи Комаровой о поддержке дольщиков-ипотечников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Временно снизят ставки по ипотечным кредитам до 7% годовых клиентам «Сбербанка», которые получили займы на приобретение квартир в жилищном комплексе (ЖК) «Любимый» — дома №1, №3 и №4; ЖК «Ривер Хаус» — дома №2 и №5; ЖК «Уютный» — дома №2 и №6.

Сниженная процентная ставка устанавливается с ближайшей платёжной даты, следующей с момента подписания заёмщиком дополнительного соглашения к кредитному договору. Данная ставка будет действовать до конца 2020 года включительно, но не позднее срока ввода дома в эксплуатацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре землю обменяют на квартиры обманутым дольщикам