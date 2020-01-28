Москва, , 12:34 — REGNUM После обвала 27 января в начале утреней сессии 28 января рубль попытался совершить локальный разворот, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако, открывшись гэпом вниз, доллар получил поддержку в районе 62,65 руб. и вернулся к росту, снова стремясь к отметке 63 руб., которая теперь находится в центре внимания игроков. Позиции российской валюты остаются шаткими и неустойчивыми, а риски падения к новым минимумам — высокими.

28 января после приличной просадки в Азии наблюдается некоторое улучшение отношения к риску, что обусловлено отсутствием свежих негативных новостей и китайской пневмонии. Но это не значит, что рынки успокоились, и теперь сегменте рисковых активов перейдет в фазу восстановления.

Инвесторы остаются высокочувствительными к теме вируса, и обновленные цифры, отражающие рост числа зараженных, могут с легкостью вернуть торговые площадки в режим панических распродаж.

Для рубля такая обстановка чревата новым всплеском ликвидации длинных позиций после текущего затишья. Настораживает и обстановка на рынке нефти, где Brent не смогла пробить уровень $58,50 за баррель и теперь снова метит на отметку $58.

Другими словами, трейдеры показывают, что не готовы к возобновлению покупок фьючерсов, пока сохраняется повышенная неопределенность вокруг ситуации с заболеванием.

Таким образом, российской валюте пока не приходится ждать поддержки с нефтяного рынка. В краткосрочной перспективе, если общий спрос на доллар оживится, пара может снова превысить уровень 63 руб./доллар», — считает эксперт.

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