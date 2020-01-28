Сухум, , 12:49 — REGNUM Проблемы с обеспечением потребителей Абхазии электроэнергией без помощи России не решить. Об этом сообщил генеральный директор государственной абхазской компании «Черноморэнерго» Аслан Басария 27 января на брифинге.

Как рассказал глава компании, в последние дни в Абхазии потребление электроэнергии «побило все рекорды». Из-за вызванного дефицита электроэнергии пришлось прибегать к веерным отключениям.

Кроме этого, проблемой является то, что эта зима на Кавказе выдалась малоснежной. В Джварском водохранилище мало воды, а с ним связана работа ИнгурГЭС. Уровень воды в водохранилище снижается, и скоро гидроэлектростанция не сможет вырабатывать электроэнергию.

«Выработка ИнгурГЭС на сегодняшний день чуть меньше 442 метров над уровнем моря. На уровне 420 метров, который является критическим, фактически происходит полная остановка ГЭС», — сказал Басария.

По его словам, еще остается ГЭС 1 на Перепадной, но ее мощности будет явно недостаточно.

Басария заявил, что пока веерные отключения длятся по 4 часа в сутки, но дальше их длительность может возрасти до 10 часов. Чтобы этого избежать, необходима помощь со стороны России. Переговоры уже ведутся.

Стоит отметить, что инфраструктура ИнгурГЭС частично располагается на территории Абхазии и Грузии. Работа станции возможна только при взаимодействии сторон.