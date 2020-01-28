Буй, Костромская область, , 12:28 — REGNUM В реабилитационный центр «Лесная сказка» в Буйском районе Костромской области поступил новый автомобиль, — сообщает ОТР.

Машина предназначена для транспортировки детей из отдалённых районов. Просторный салон автомобиля позволит сопровождать маленьких пациентов их родителям. Буйский реабилитационный центр — второе отделение ранней помощи детям с задержкой развития в регионе. Построили его по нацпроекту «Демография». Здесь работают с малышами от года до трех лет.

«Приехав к нам в центр, мама может получить с ребёнком всестороннюю развивающую помощь. И по итогам данного курса мама у нас уезжает с запасом определённых знаний, умений и навыков по развитию ребёнка», — уточнила врио директора РЦ «Лесная Сказка» Татьяна Королькова.