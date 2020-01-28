Москва, , 12:26 — REGNUM В настоящее время в Москве по программе реновации возводится 152 жилых дома. Площадь квартир составляет около 2 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

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В конце 2019 года уже переехали или скоро получат жилье по реновации более 22 тыс. москвичей. В 2020 году начнётся переселение более 15 тыс. горожан, с 2021 по 2024 год — более 200 тыс. участников программы.

По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, при строительстве домов по реновации власти ориентируются на среднюю стоимость жилья в 118 тыс. руб. за 1 кв. метр.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером по темпам переселения участников программы реновации в Москве стал Бескудниковский район.

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