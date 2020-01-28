Вена, , 12:26 — REGNUM Действия Европы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» не являются достаточными. Такое мнение в ходе выступления на конференции European Gas Conference высказал глава австрийской компании OMV, которая является партнёром Газпрома по проекту газопровода, Райнер Зеле.

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Он подчеркнул свою обеспокоенность ситуацией вокруг «Северного потока — 2».

«Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой», — приводит ТАСС слова Зеле.

Глава компании добавил, что по этому вопросу слов больше, чем дел.

«Мы говорим много, но делаем не так много», — подчеркнул Зеле.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. Он пояснил, что газопровод не ущемляет Украину и помогает странам Европы диверсифицировать поставки газа, при этом США, по его словам, не скрывают, что их противодействие реализации этого проекта основано на своих экономических интересах.

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