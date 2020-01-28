Нур-Султан, 28 января 2020, 12:17 — REGNUM Газохимический комплекс в Сурхандарьинской области Узбекистана предложило построить руководство российского «Газпромбанка», сообщили 28 января в пресс-службе министерства энергетики республики.
27 января в минэнерго Узбекистана состоялась встреча с делегацией АО «Газпромбанк» во главе с заместителем председателя правления Алексеем Матвеевым.
Руководство российского банка выразило заинтересованность в создании совместного предприятия по разработке месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» («25 лет независимости») со строительством комплекса.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить объемы добычи природного газа до 42,3 млрд куб. метров к 2024 году.
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