Минеральные Воды, Ставропольский край, , 12:20 — REGNUM Ставропольский край станет пилотной площадкой для проведения эксперимента с маркировкой минеральной воды. Маркировка отобразит сведения о глубине скважины, из которой добыли воду, ее химическом составе, информацию об уровне добычи и даже адресе источника, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Ожидается, что обязательная цифровая маркировка бутилированной воды позволит в автоматическом режиме контролировать качество продукции. Причем делать это смогут не только компетентные органы, но и потребители, считают в Совете Федерации.

«Мы должны сделать так, чтобы человек, покупающий воду известного бренда в любой части России, был уверен, что она соответствующего качества и в действительности произведена на Кавказских Минеральных Водах», — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, прибывшего в Кавминводы с рабочим визитом.

Пилотной площадкой по внедрению эксперимента может стать предприятие «Холдинг аква», акционером которого является крупнейший недропользователь региона АО «Кавминкурортресурсы». Руководство предприятия уже подтвердило готовность бороться с нелегальной и некачественной минеральной водой.