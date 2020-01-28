Симферополь, , 12:13 — REGNUM Международный аэропорт Симферополь объявил о поиске подрядчиков для строительства нового терминала на территории аэродрома Бельбек под Севастополем. Об этом ИА REGNUM 28 января сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Началось формирование пула компаний, заинтересованных участвовать в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Заявки от компаний принимаются до 13 февраля 2020 года. После будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика строительства терминала в аэропорту Бельбек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство пассажирского аэровокзального комплекса в Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма, однако будет осуществляться за счёт частных инвестиций — средств ООО «Международный аэропорт «Симферополь». Аэровокзальный комплекс будет включать здание терминала и парковку для спецтехники и автомобилей пассажиров.

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