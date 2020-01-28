Москва, , 06:56 — REGNUM Освобождать налогоплательщиков от НДС при продаже гражданам России золота в слитках преждевременно, считают в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Проект закона об освобождении от НДС операций по реализации драгоценных металлов в слитках с целью «создания альтернативного доллару США средства накопления населения» был представлен группой российских сенаторов в июне 2019 года. Инициатива также была направлена на привлечение дополнительных инвестиций в золотодобывающую отрасль и повышение частного инвестиционного спроса на золотые слитки.

«Правительством РФ законопроект в представленной редакции не поддерживается», — посчитали тем не менее в правительственной комиссии.

Отмечается, что предложение сенаторов создаст неравные условия применения НДС организациями, которые осуществляют торговые операции, а также добывают драгоценные металлы.

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