28 января 2020 | Время чтения 5 мин

Реконструкция набережной Евпатории стоимостью 770 млн рублей завершилась «грубыми нарушениями технологий строительства, проектной документации, а также необоснованным завышением стоимости некоторых строительных материалов». Кто ответит за бюджетные миллионы?

Анастасия Степанова, , 06:46 — REGNUM Один из любимых россиянами курортных городов Крыма — Евпатория оказался в центре скандала. Ситуация с финансовыми нарушениями, допущенными при реализации дорогостоящего проекта реконструкции набережной города, дошла до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. На днях он поручил центральному аппарату взять дело на контроль. ИА REGNUM выяснило, что происходит в Евпатории и почему стройка оказалась заморожена.

Набережная Страница Михаила Храмова в соцсетях

24 января 2020 года Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход уголовного дела о халатности, которое расследует управление Следственного комитета в Крыму. Речь шла «о финансовых нарушениях при реконструкции набережной в городе Евпатории». После сюжета на федеральном телеканале главный следователь России поручил руководителю следственного управления Крыма «досконально установить причины произошедших событий и лиц, причастных к нарушениям прав граждан, и при наличии достаточных оснований дать их действиям либо бездействию надлежащую правовую оценку». Отмечалось, что на протяжении нескольких лет работы велись лишь на бумаге, а куда делись сотни бюджетных миллионов неизвестно.

«Сейчас строительство заморожено, а проект придется полностью менять, и большинство конструкций — демонтировать», — отмечалось в сообщении ведомства.

О госконтракте и его расторжении

Ситуацию с набережной ещё в декабре 2019 года осветил на своей странице в соцсетях министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Он рассказал, что совместно с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком провёл совещание «по проблемным вопросам реконструкции набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева».

Храмов рассказал, что Федеральное казначейство выявило на объекте «грубые нарушения технологий строительства, проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости некоторых строительных материалов» и, по словам министра, «подрядчику систематически производилась оплата невыполненных работ».

Контракт был подписан в декабре 2017 года, стоимость — около 770 млн рублей. На лето 2019 года по контракту было выплачено 500 млн рублей, а неотработанный аванс составил около 200 млн рублей.

«По заключению Федерального казначейства, подрядчику неправомерно выплачено около 240 млн рублей. Данные материалы переданы в правоохранительные органы», — рассказал Храмов, добавив, что госзаказчик « неоднократно требовал устранить замечания, связанные с качеством выполнения работ, привести их в соответствие с проектом, однако подрядчик не предпринял каких-либо мер ».

Решение разорвать контракт в одностороннем порядке было принято после многочисленных претензий в сентябре 2019 года. Набережную решено оформить как незавершённую стройку. Следующим этапом, по словам властей, будет разработка проектной документации, так как завершать строительство в том состоянии, в каком сейчас набережная, нельзя.

Министр Храмов также отметил, что работы с учётом проектных решений могут включать демонтаж, перестройку и приведение строительных конструкций в соответствие со всеми нормами и правилами. Вот только вопрос, за чей счёт будут проходить эти работы, так и остался открытым.

Роман Тихончук в комментариях к сообщению министра также уточнил, что набережная будет открыта в 2021 году.

Уголовное дело

В основу уголовного дела по статье «Халатность» легла проверка Счётной палаты России, которая выявила нецелевые траты на свыше 200 млн рублей. Речь шла об оплаченных работах, которые или не выполнены, или выполнены некачественно, или же лишь частично. Дело, возбуждённое по ст. 293 УК РФ («Халатность») ещё расследуется. По нему будет проведён ряд экспертиз, дана оценка финансовым нарушениям.

Фигуранта уголовного дела пока не называют.

О подрядчике

Исполнителем по государственному контракту от декабря 2017 года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами» в Евпатории является ООО «Каштак». Полная стоимость контракта — 774 178 000 рублей, он был подписан с МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории РК».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Каштак» учреждено в ноябре 1991 года в селе Уютное Сакского района Крыма, но в апреле 2019 года принято решение о смене юрадреса на Санкт-Петербург. Единственный владелец с февраля 2015 года — Игорь Курочкин. Он также числится единственным владельцем ООО «Элиткрымстрой» из Севастополя, которое было учреждено в августе 2014 года.

Из открытых источников известно, что у «Элиткрымстроя» было подписано 27 госконтрактов на сумму более 3,33 млрд рублей. При этом с МКУ из Евпатории есть как прекращённые контракты, так и действующие. В целом же в Евпатории данная фирма получила четыре контракта на 3 млрд рублей. Последний — в январе 2019 года на сумму свыше 646,811 млн рублей. Речь идёт о реконструкции улично-дорожной сети г. Евпатория (первый этап).

Возвращаясь к компании «Каштак», чей основной вид деятельности в ЕГРЮЛ указан как оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Ею с июля 2019 года управляет индивидуальный предприниматель Аллина Лебедева.

Совместно с Романом Курочкиным компания «Каштак» является также владельцем ООО «Специализированная производственная группа «Крым» (производство товарного бетона). Последнее учреждено в марте 2016 года в Евпатории, директор — Александр Лебедев.

Не лишним будет отметить, что с компанией «Каштак» у строительного управления Евпатории этот контракт был не единственным. В декабре 2018 года этот же подрядчик был отобран для строительства двух пассажирских пирсов — в районе пансионата «Солнечный» и в районе поселка Заозерное. Цена контракта составила 87 574 878,6 рубля. В открытых данных есть пометка, что его «исполнение прекращено».

О судах

На сегодня в арбитраже Крыма на рассмотрении находится иск муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» к ООО «Каштак», в котором истец «просит взыскать 534 356 497, 39 руб., из них: сумма неосновательного обогащения в размере 524 883 430, 00 руб., проценты за пользования чужими денежными средства в размере 9 473 067,39 рубля».

Иск был подан ещё в конце 2019 года, но из-за недочётов его оставили без движения. До 17 февраля истец должен устранить недостатки иска, иначе он будет возвращён заявителю. Но это впрочем не лишает его права повторно обратиться в суд.

Также 30 января 2020 года арбитраж Крыма начнёт рассматривать иск компании «Каштак» к управлению. Истец не согласен с односторонним отказом от исполнения муниципального контракта по набережной и пытается признать этот шаг недействительным. В дело третьими лицами привлекли ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», администрацию Евпатории и ГУП РК «Крымский гарантийный фонд».