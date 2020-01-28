Владивосток, , 06:28 — REGNUM Часть рабочих Дальневосточного завода «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) будет переведена во владивостокское предприятие «Эра», сообщили 28 января в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

«На Дальневосточном заводе «Звезда», где трудятся 3300 человек… предполагается перевод 400 работников», — говорится в сообщении.

ДВЗ «Звезда» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей, атомных подводных ракетоносцев, крупнейшее предприятие по ремонту подлодок Тихоокеанского флота. Сегодня на базе завода создаётся судостроительный комплекс «Звезда».

«Эра» — предприятие «Электрорадиоавтоматика», выпускает судовые вентиляторы, конструкции крепления корабельных трасс и другое оборудование.

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