Москва, 28 января 2020, 05:59 — REGNUM Рейтинг регионов с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО составил Банк России, в мониторинговом отчете на своем сайте.
Среди субъектов РФ с самым высоким риском оказались: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Ингушетия и Чечня.
Еще 22 российских региона, в том числе Москва, занесены в «желтую зону» риска мошенничества на рынке ОСАГО.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что полисы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов подешевели за первые 11 месяцев 2019 года на 5,1%.
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