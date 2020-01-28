Новосибирск, , 05:51 — REGNUM ВНовосибирской области в декабре 2019 года выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с ноябрем 2019 годана 4,2%, сообщает Новосибирскстат.

Подорожала в том числе продукция растениеводства — на 23,1%, и продукция животноводства — на 1,1%.

Заметнее всего выросли цены на овощи: на огурцы — в три раза, на томаты — на 23,8%. А вот картофель подешевел на 2,7%.

«Соответствующий рост цен на эти товары зафиксирован за этот же период и на потребительском рынке региона: в розничной сети цены на огурцы выросли в два раза, томаты стали дороже на18,2%», — отмечает региональный орган статистики.

Среди продукции животноводства выросла цена на свиней — на 4%.