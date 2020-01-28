Москва, , 05:25 — REGNUM Средняя сумма автокредита в России, увеличившаяся по итогам 2019 года на 9,2%, достигла своего максимума в размере 769 тысяч рублей. Об этом 28 января сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

За указанный период банки выдали автовладельцам рекордные 615 млрд рублей против 512,5 млрд рублей, выделенных в прошлом году. Самый существенный рост наблюдался в декабре. Так, за этот месяц уровень усредненного кредита на покупку автомобиля достиг 845 тысяч рублей.

Причину ускорения темпов роста в конце года специалисты связали с повышением спроса на более дорогие автомобили, а также с увеличением в 2020 году утилизационного сбора. В исследовании отмечается, что ситуация, которая наблюдалась в декабре, в начале текущего года не повторится, поскольку покупатели будут отдавать предпочтение автомобилям нижнего и среднего ценового сегмента, попадающим под программы государственной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году в РФ банки все чаще стали отказывать в выдаче кредитов физическим лицам.

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