Казань, , 05:01 — REGNUM Арбитраж Татарии отложил слушания по обоснованности банкротного иска к старейшей судоходной компании России — «Татфлоту». ЗАседание по иску налоговой службы намечено на 21 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разбирательства по банкротному иску тянутся с сентября 2019 года — ФНС России повторно потребовала введения наблюдения за АО «Судоходная компания «Татфлот», несмотря на то, что за несколько месяцев до этого схожий иск был отклонён. В этот раз сумма претензий составила 335 885 893,68 рубля. В деле уже появились кредиторы с аналогичными требованиями из Ульяновска, Татарии и Санкт-Петербурга.

Между тем налоговый орган заявил о снижении своих требований в связи с погашением части долга.

«От заявителя поступило ходатайство об уточнении и уменьшении суммы требования о включении в реестр требований кредиторов, просит включить во вторую очередь реестра требований заложенность в размере 55 920 047,05 руб., в третью очередь задолженность в размере 226 486 253,05 руб. Представлены расчеты», — отмечается в материалах суда.

Напомним, свою историю компания-ответчик ведёт с создания адмиралтейства в 1718 году. В 1948 году казанскую пристань преобразовали в Казанский речной порт. «Татфлот» является оператором порта и одним из крупных российских речных перевозчиков. У компании есть филиал в Чистополе — ещё один речной порт.

В АО работают более 1,3 тыс. сотрудников. Неоднократно прокуратура сообщала о задержках с выплатой зарплаты. Помимо этого, около года назад Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в комментариях СМИ говорил о возможности перехода компании в собственность республики.

ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России