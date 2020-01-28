Рига, , 04:23 — REGNUM Сегодня в Службе поддержки сельского хозяйства Латвии начал виртуальный ассистент Иева, написал портал LSM.

Задача программы искусственного интеллекта Иева ответы на вопросы клиентов Службы. Иева способна разъяснить размер выплат за обработанную землю, процентную залоговую ставку за земельный участок, размер арендной платы и т.д. Всего более 400 вопросов находятся в компетенции робота. Иева способна к самообучению. Создание этой программы обошлось ведомству в 10 000 евро. Аналогичный Иеве виртуальный ассистент Том начал в прошлом году обслуживать клиентов Службы Государственных Доходов Латвии.