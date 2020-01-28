Рига, , 04:21 — REGNUM Руководитель отдела коммуникации Центра защиты прав потребителей Латвии Санта Заране сообщила, что в прошлом 2019 году ведомство аннулировало 7 лицензий компаний, занимающихся небанковским кредитованием, пишет портал tvnet.lv.

Уже в январе 2020 на срок 6 месяцев Центр приостановил одну лицензию на кредитование, из-за невыполнения компанией регулятивных норм. С 1 января 2020 с 14 225 до 55 000 евро был поднят размер государственной пошлины для фирм занимающихся потребительским кредитованием. Регулирование этой сферы со стороны Министерства экономики сферы продолжит уточняться, сказала Заране. В 2019 году государство ограничило размер % ставки по таким кредитам, лимитировав её на уровне 0,7% в день от выданной суммы. Таким образом, для кредитов со сроком возврата 30 дней плата за использование займа не может превышать 25,5% годовых, а годовая процентная ставка 28,8%. На кредитные линии, предоставляемые в течение года, плата составит не более 44%, а годовая процентная ставка не более 60%.

Председатель Ассоциации небанковского кредитования Гинстс Аболиньш сказал, что эта политика убирает с рынков потребительских кредитов конкуренции. В этом году из бизнеса ушло 11,3% компаний. Многие из оставшихся прекратили выдачу новых займов и ищут покупателей своих кредитных портфелей.