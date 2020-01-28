Рига, , 04:19 — REGNUM На совместном заседании Земгальского бизнес клуба, организованном Торгово-промышленной палатой Латвии (LTRK) и Swedbank вице-президент LTRK Элине Ритиня заявила, что у предпринимателей Латвии самые высокие затраты на рабочую силу в Прибалтике, а это делает предпринимательскую среду неконкурентоспособной, пишет портал tvnet.lv.

Каждый евро выплаченной сотруднику заработной платы в размере 1000 евро обходится латвийскому бизнесу в 1,74 евро. Тогда как в Литве — 1,62, а в Эстонии — 1,56.

Кроме этого, в Латвии действуют нормы о 100% оплате сверхурочных. В то время как в Литве и Эстонии эта ставка равна 50%. Элина Ритиня говорила о большем количестве оплачиваемых в Латвии рабочих дней по нетрудоспособности в сравнении с Литвой: 9 против 2. LTRK последовательно выступает за открытие местного рынка труда для рабочих из третьих стран. Сегодня ввоз этих сотрудников осуществляется через польские компании, то есть только увеличивает издержки латвийских компаний и ничего более.