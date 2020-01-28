Пекин, , 04:18 — REGNUM Сфера почтовых отправлений Китая продолжает набирать популярность в сельских районах страны, одновременно выступая инструментом борьбы с нищетой, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Как отметили в Государственном почтовом бюро КНР, трехлетний проект развития услуг экспресс-доставки в деревнях будет запущен уже в 2020 году. Он затронет 98% всех деревень, сел и поселков Поднебесной, значительно улучшив систему курьерских доставок в китайской глубинке.

Проекты разработаны с расчетом на развитие продажи продукции местных фермеров и специалистов, которые в дальнейшем освоят технологии электронной коммерции. Здесь и пригодится отлаженная почтовая сеть.

Планируется также создать 200 тыс. новых рабочих возможностей к концу 2020 года в рамках индустрии почтовых отправлений, набирая все новые кадры в отрасль среди бедняков.

Отметим, что Китай продолжает оставаться крупнейшим в мире рынком в сфере экспресс-доставки постовых отправлений и грузов. Рынок Китая продолжил рост уже шесть лет подряд. За это время было создано 20 тыс. новых фирм доставки, в которых устроено 3 млн работников.