Хэйхэ, Китай, , 04:11 — REGNUM Портовый город Хэйхэ, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, расположенный напротив российского Благовещенска через реку Амур, увеличил годовой грузооборот на 23,8% в 2019 году, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Согласно информации таможни Хэйхэ, общий грузооборот за прошедший год в порту составил 743 тыс. тонн. Основную долю импорта составили соевые бобы и прочие виды сельскохозяйственной продукции, а экспорт, в основном состоял из фруктов, овощей, изделий легкой промышленности и механических изделий.

Город Хэйхэ расположен всего в 100 метрах от Благовещенска. В 2019 году в городе началось создание пилотной в провинции Хэйлунцзян Зоны свободной торговли «Хэйхэ». С тех пор в порту города увеличилась пропускная способность в связи с оптимизацией работы таможни.

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