Москва, , 02:15 — REGNUM Специалисты Счетной палаты РФ пришли к заключению о том, что программа российского Центробанка по развитию финансовых рынков оказалась неэффективной, а указанные в ней цели носят недостаточно прикладной характер по сравнению с развитыми странами. Об этом 28 января пишет «Российская газета».

Аудиторы изучили два документа Банка России по основным направлениям развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы. Они отметили, что только одна из трех целей, указанных в программе, непосредственно направлена на развитие собственного финансового рынка. Остальные связаны с решением социально-экономических проблем государства.

Кроме того, специалисты Счетной палаты обратили внимание на значительное уменьшение количества финансовых институтов в РФ. Так, по их мнению, страховой сектор значительно отстает от уровня экономического развития страны, а банковская сфера демонстрирует низкие показатели роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Счетная палата РФ выявила серьезные недостатки в деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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