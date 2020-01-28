Москва, , 02:02 — REGNUM Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».

Рост цен, по мнению заместителя начальника управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной, будет прямо связан с повышением стоимости на сырьё, газ, электричество и рад других необходимых для производства услуг. Кроме того, вводимая с 1 июня 2020 года цифровая маркировка молочных продуктов создаст дополнительную нагрузку на производителей.

Замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова также согласна с ожидаемым ростом цен на молочную продукцию.

Что касается мяса, то руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что свинина подешевеет на 5−7% из-за ее перепроизводства в стране, и так же существенно упадут цены на птицу. А вот говядина действительно может подорожать в среднем на 5% из-за сокращения в стране поголовья скота.