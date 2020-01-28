Москва, , 00:20 — REGNUM Четыре года подряд, с 2016-го по 2019-й, условия кредитования российских предприятий были неблагоприятными, сообщили эксперты Счётной палаты РФ в отчёте о реализации основных направлений развития финансового рынка РФ Банка России.

«Кредиты нефинансовым организациям сократились в реальном выражении и по отношению к ВВП», — говорится в документе.

В ведомстве привели данные Всемирного банка, которые указывают, что объём кредитования реального сектора сокращался с 2015 года: с 57,8% ВВП до 53,9% ВВП в 2018 году. При этом в мире наблюдалась противоположная тенденция: показатель увеличивался с со 132,8% ВВП в 2015 году до 142,5% ВВП в 2018 году.

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