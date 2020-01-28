Москва, , 00:04 — REGNUM Законопроект по декриминализации уголовной ответственности для бизнеса снизит риски для ведения предпринимательской деятельности, считает депутат Государственной Думы РФ и председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Он напомнил, что законопроект предлагает изменения, которые позволят признавать нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств в крупном размере уголовно наказуемым деянием только если ранее лицо уже подвергалось административному наказанию за аналогичные действия. Поскольку возникновение таких нарушений в условиях антироссийских санкций возможно и по независящим от предприятия причинам.

«Одна из ключевых задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, — создание благоприятного делового климата в стране и снижение рисков для ведения предпринимательской деятельности.

Предложенные поправки существенно ослабляют уголовное преследование по пяти составам УК РФ, затрагивающим невозвращение валютной выручки из-за рубежа. Уголовная ответственность в таких случаях будет наступать только после повторного совершения правонарушения, если за первое виновное лицо было привлечено к административной ответственности», — подчеркнул Выборный.

Депутат назвал важнейшей инициативой изменения в статью 210 УК РФ о создании организованных преступных сообществ:

«Учредители, руководители и работники компаний не должны подпадать под уголовную ответственность только в силу организационно-штатной структуры организации. Уголовная ответственность должна наступать только в том случае, если такая организация создана специально для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Принятие поправок будет способствовать формированию благоприятного делового климата в стране и снижению рисков для ведения предпринимательской деятельности», — отметил Анатолий Выборный.