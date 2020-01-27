Лондон, , 23:28 — REGNUM Мировые цены на нефть к завершению торговой сессии 27 января просели более чем на 2% и продолжают оставаться вблизи минимальных значений за три месяца.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent опустились в цене на $1,47 (2,45%), до $58,42 за баррель. Мартовские фьючерсы WTI подешевели на $1,19 (2,20%), до $53,00 за баррель.

К снижению цен на нефть привело повальное снижение основных фондовых рынков из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в Китае.

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