Нью-Йорк, США, , 23:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит просели примерно на 1,5% из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в Китае, 27 января сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 402,39 пункта (1,39%), до 28 587,34 пункта, индекс S&P 500 снизился на 47,47 пункта (1,44%), до 3248,00 пункта, индекс Nasdaq снизился на 162,29 пункта (1,74%), до 9152,62 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса в Китае вызвала спад всех основных мировых фондовых рынков, а также падение цен на нефть до трехмесячных минимумов.

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