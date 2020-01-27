Пекин, , 19:20 — REGNUM Резкий рост экспортно-импортных торговых операций в сфере трансграничной электронной коммерции, составивший почти 46% по сравнению с 2018 годом, зафиксирован в 2019 году в южно-китайской провинции Гуандун, сообщает 27 января Синьхуа со ссылкой на данные провинциальной таможни.

Общая стоимость экспорта и импорта выросла до 11 млрд юаней (свыше 16 млрд долларов), при этом примерно две трети приходится на экспорт и одна треть — на импорт. При этом следует отметить, что Гуандун на протяжении ряда последних лет устойчиво занимает первое место в стране по внешнеторговому обороту, который в 2019 году составил 7,14 трлн юаней.