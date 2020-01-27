Воронеж, , 19:17 — REGNUM Аварийный двухэтажный дом в Воронеже, который оказался под угрозой обрушения из-за работ по ремонту трубопровода на улице 9 Января, срочно расселят. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 27 января.

«По согласованному с губернатором Воронежской области Александром Гусевым решению рассмотрите в срочном порядке ситуацию с этим домом. Примите необходимые меры для включения его расселения в бюджетную заявку», — поручил глава города Вадим Кстенин первому заместителю главы города по городскому хозяйству Сергею Петрину и руководителю управления жилищных отношений Олегу Зацепину.

Как сообщало ИА REGNUM, дом по адресу ул. Питомник, 21, постройки 1937 года, был признан аварийным в 2017 году, однако в программу расселения не вошёл. Всего в доме проживают 12 семей.