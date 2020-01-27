Москва, , 19:09 — REGNUM Курс американского доллара в понедельник, 27 января, превысил 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:50 мск курс доллара поднялся на 97 копеек относительно уровня открытия торгов и достиг 63,04 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился выше 63 рублей в середине декабря 2019 года.

Евро тем временем подорожал на 96 копеек — до 69,44 рубля.

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