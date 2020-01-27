Вильнюс, , 19:09 — REGNUM Туристическая палата Литвы сегодня, 27 января, объявила, что туроператоры Литвы приостановили продажу и формирование туров в Китай из-за угрозы коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тем, кто уже выкупил поездки, предлагается либо поменять направление или перенести путешествие на более поздний срок, когда вспышка нового вируса прекратится.

Ранее МИД Литвы также рекомендовал жителям страны отказаться от путешествий в Китай, где от нового вируса к 27 января скончалось уже свыше 81 человека.