Тбилиси, , 19:00 — REGNUM Грузия с целью предотвращения распространения нового типа коронавируса (2019-nCoV) запретила импорт живого скота из Китая. Информацию распространяет министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

Запрет останется в силе до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения (WHO) и Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) не объявят Китайскую Народную Республику свободной от коронавируса зоной, говорится в сообщении.

Основанием для такого решения называется приказ министерства сельского хозяйства, Государственного управления лесного хозяйства и Управления по контролю и ргулированию рынка КНР от 26 января 2020 года о запрете на любые формы продаж и перевозки диких животных.

По информации министерства сельского хозяйства Грузии, из Китая в Грузию импортировались в основном декоративные черепахи и декоративные рыбы.