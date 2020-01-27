Вильнюс, , 18:58 — REGNUM Представитель литовского Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштапоните сегодня, 27 января, заявила, что неизвестное вещество похожее на парафин, которое в больших количествах выбросило море на побережье Куршской косы, могло попасть в Литву «из России».

«Агентство по охране окружающей среды попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России», — заявила она прибалтийскому новостному агентству BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестное вещество 25−26 января на литовской территории Куршской косы собирали волонтёры, на 28 января созван всеобщий сбор всеми жителями Куршской косы.

Отметим также, что в Литве продолжается скандал вокруг предприятия Grigeo, целлюлозно-бумажный завод которого на протяжении почти десятилетия тайно сливал отходы производства в обход городских очистных сооружений в Куршский залив. По предварительным данным, нанесённый ущерб природе может составлять порядка 60 млн евро. Куршский залив, как и Куршскую косу, между собой делят Литва и Калининградская область России. Калининградские службы и чиновники с момента скандала никак не комментируют загрязнение литовским предприятием общего водоёма.

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