Калининград, 27 января 2020, 18:37 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Калининградской области сегодня, 27 января, объявило о результатах своей работы в 2019 году. Кроме прочих данных, которые приводит пресс-служба ведомства, в управлении отмечают, что в 2019 году в ходе проведения пограничного ветеринарного контроля задержано 869 партий (5,4 тыс. тонн) поднадзорной продукции. В 56 случаях изъята и утилизирована поднадзорная продукция, общим весом 3,9 тонны.
Вынесено 143 постановлений об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 516 тыс. рублей.
В ходе различных проверок на территории Калининградской области за год выявлено 1320 нарушений. Всего наложено административных штрафов на общую сумму 2,369 млн рублей.